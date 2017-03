Pressestimme: 'Die Zeit' zu Konflikten/Politik/International

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Konflikten/Politik/International:

"Im Wettstreit der politischen Konzepte und Ideen verlaufen die Fronten derzeit nicht vornehmlich zwischen dem Westen und dem Islam, sondern zwischen autoritären Nationalisten auf der einen und liberalen Demokraten auf der anderen Seite.



Erdogan, Trump und Putin erinnern täglich daran, welchen Wert die Unabhängigkeit der Justiz, eine freie Presse und die Bürgerrechte darstellen - jene Werte also, die den Westen stark gemacht haben und ihn von Despotien unterscheiden. Darauf ruhig und kompromisslos zu bestehen, im Weißen Haus wie in Erdogans Palast oder in Putins Kreml, ist radikaler als jede Machtdemonstration."