Pressestimme: 'Die Zeit' zu Gas aus Russland

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Gas aus Russland:

"Das Regime von Wladimir Putin bekommt Geld, mit dem es Bomben baut, die auf Syrien herabfallen, was Hunderttausende Menschen in die Flucht treibt, was wiederum Europas Demokratien unter Hitze setzt.



Rund vierzig Prozent des Gases, das Wohnzimmer in Ilmenau oder Aachen kuschelig macht, stammen aus einem Land, dessen Luftwaffe Idlib und Aleppo in Schutt und Asche legen hilft."/yyzz/DP/nas