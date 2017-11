Pressestimme: 'Die Zeit' zu Elektroauto

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Elektroauto:

"Das Elektroauto ist zum politischen Symbol geworden, wirklich sinnvoll wird es nur im größeren, aber deutlich komplexeren Kontext: Wer die Mobilität von morgen gestalten will, muss in Dimensionen jenseits von Kaufprämien und Fahrverboten denken.



Er muss auf der einen Seite die große Utopie neuer Stadtplanung wagen. Und auf der anderen Seite die Vielstimmigkeit und Widersprüchlichkeit der Ideen und Ansätze orchestrieren: Er muss möglichst viel Verkehr vermeiden helfen, muss Verkehrsmittel klug vernetzen, das Fahrrad mit der U-Bahn und die U-Bahn mit dem elektrischen Stadtteilauto. Das E-Mobil fährt besser nicht mit Braunkohlestrom. Und es kann durchaus sinnvoll sein, dass in ländlichen Regionen auch weiterhin Fahrzeuge mit Benzin betrieben werden."