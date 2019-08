Pressestimme: 'Die Zeit' zu EU/Brexit

HAMBURG (dpa-AFX) - 'Die Zeit' zu EU/Brexit

Die EU "can go whistle", hat Johnson einmal gesagt: Die EU kann mich mal.



Die Versuchung ist groß zu sagen: Du uns auch! Die Stärke der EU und ihrer Bürokraten ist es aber seit je, dass ihr Apparat politische Konflikte in förmlichen Verfahren verfriedfertigt und persönlichen Streit in Verordnungen ausnüchtert. Die Verhandler der EU sollten diese Stärke nicht aufgeben und darauf verweisen, dass es einen Scheidungsvertrag gibt, auf den man sich geeinigt hat. Boris Johnson, der die EU für seinen politischen Egoismus missbraucht, wird sich vor den Briten verantworten müssen. Am Ende werden seine Bürger darüber entscheiden, ob sie ihre Einheit wirklich Johnsons Starrsinn opfern wollen./be/DP/zb