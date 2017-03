Pressestimme: 'Die Zeit' zu den Deutschen und ihre Politiker

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu den Deutschen und ihre Politiker:

"Und mit einem Mal steht alles infrage: Demokratie wie Wohlstand.



Unversehens sieht sich die unpolitischste Generation aller Zeiten in die politischste Situation seit 1945 gestellt. Und was tut sie? Sie erwacht, sie demonstriert, und sie engagiert sich in Parteien. Natürlich gilt das nur für eine Minderheit, aber politisch war seit eh und je immer nur eine Minderheit, auch 1968. Dieses allmähliche Aufwachen im Angesicht der autoritären Gefahr, dieses Aufwachsen zur Größe der politischen Situation erlebt man beileibe nicht nur in Deutschland, auch die Wahlen in den Niederlanden, der Aufstand gegen die Korruption in Rumänien und der Mut eines proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten in Frankreich zeugen davon."/DP/jha