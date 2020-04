Pressestimme: 'Die Zeit' zu Corona-Krise

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Corona-Krise:

"Was jetzt beginnt, in Phase zwei, ist schwieriger als der harte Einschnitt der Kontaktsperren.



Der Streit, ob man allein, zu zweit oder gar nicht auf einer Parkbank sitzen darf, hatte nichts Existenzielles. Nun aber kommen die komplexen Abwägungen, die harten Ungerechtigkeiten: Warum bleiben die Kitas geschlossen, aber einige Grundschulklassen machen wieder auf? Um solche Differenzierungen durchzusetzen, reicht es nicht, zu sagen: Maske auf und Klappe halten! Grundrechte werden nicht als Staatsgeschenke an den Bürger verteilt und bei schlechter Führung wieder kassiert. Jeder, der jetzt Entscheidungen trifft, muss sie noch gründlicher erklären."/DP/jha