Pressestimme: 'Die Zeit' zu CDU/Linke

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu CDU/Linke:

"Es kann also künftig Ergebnisse geben, die CDU und Linke geradezu zusammenzwingen.



Oder will die CDU dann etwa doch mit der AfD...? Wohl kaum: Die AfD in diesen Ländern ist die von Umsturz Fantasten wie Björn Höcke oder Jens Maier; so radikal, dass eine Koalition mit ihr für echte Konservative undenkbar ist. Die Ost-Linke dagegen ist die Partei eines Bodo Ramelow, des Thüringer Ministerpräsidenten. Sie hat ein Vierteljahrhundert Regierungserfahrung. Kann da wirklich einer behaupten, diese beiden Parteien seien ähnliche Übel?"