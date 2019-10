Pressestimme: 'Die Zeit' zu Banken / Kontogebühren

HAMBURG (dpa-AFX) - 'Die Zeit' zu Banken / Kontogebühren

All dies kann man beklagen, man kann aber auch versuchen, das Beste aus einer Welt ohne Zinsen zu machen.



Denn diese Welt hat nicht nur Nachteile. Der Staat spart Jahr für Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag, weil er sich günstiger verschulden kann. Was spricht dagegen, einen Teil des Geldes jenen Sparern zukommen zu lassen, die in Nöte geraten? Man könnte damit beispielsweise Bürgeranleihen finanzieren, die höhere Zinsen abwerfen. Und ist es nicht vielleicht sogar eine glückliche Fügung, dass das Geld ausgerechnet jetzt so billig ist, jetzt, da angesichts gewaltiger Modernisierungsaufgaben infolge von Klimawandel, Alterung und Digitalisierung besonders viel davon gebraucht wird?/al/DP/zb