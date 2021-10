Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Weltklimakonferenz

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Weltklimakonferenz:

"Gerade treffen wieder alarmierende Ergebnisse zur Treibgas-Konzentration in der Atmosphäre ein.



Dabei ist satt und genug über steigende Meeresspiegel, brennende Tropenwälder, schmelzendes Arktiseis, schwindende Gletscher und sterbende Korallenriffs geredet worden. Nächste Woche tagt die 26., in Worten sechsundzwanzigste Weltklimakonferenz in Glasgow. Das schlimmste Übel dieser Treffen ist der nationale Egoismus. Dabei wohnen alle auf demselben Planeten. Aber dem sind wir Menschen wurscht. Unser Überleben müssen wir - im Einklang mit der Natur - selber regeln."/yyzz/DP/nas