Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Erdogan-Statue

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Erdogan-Statue:

"Skandalös, dass der Intendant des Wiesbadener Staatstheaters die gewaltsame Eskalation in der Rückschau auch noch gutheißt und wiederholen würde.



Von Selbstkritik keine Spur. Die Biennale-Macher hätten zwingend die Sicherheitsbehörden im Vorfeld über ihre Pläne informieren und sie vorwarnen müssen. Allerdings müssen auch die Verantwortlichen der hessischen Landeshauptstadt künftig genauer hinschauen, ehe sie eine derartige Wundertüte genehmigen. Die grundsätzliche Entscheidung, zunächst der Kunstfreiheit den Vorrang zu gewähren, war dennoch richtig. Wir können nicht fehlende Freiheitsrechte in der Türkei anprangern und dann hierzulande gewagte Kunst zensieren. Aber: Eine flankierende Moderation und Erklärung durch die Künstler an Ort und Stelle fehlte."/be/DP/he