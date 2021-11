Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum Weltklimagipfel

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Weltklimagipfel:

"Dringliche Themen müssen eben immer wieder auf die Tagesordnung, auch wenn sich am Ende Gastgeber vom Erfolg begeistert und Aktivisten enttäuscht zeigen.



Ein bekanntes Ritual, das Greta Thunberg mit ihrem Fazit in den drei Worten "Blah, blah, blah" allerdings überstrapaziert. Denn es ist durchaus weit mehr als Nichts, was in Glasgow vereinbart wurde. Zum Beispiel der schrittweise Kohleausstieg, und zwar weltweit. Nun können in den einzelnen Ländern alle zeigen, wie ernst es ihnen wirklich mit dem Klimaschutz ist, indem sie vor Ort aufs Tempo drücken - und so vielleicht andere mitziehen. Wir brauchen dringend Vorbilder und Klima-Streber, je mehr, desto besser. Ob Deutschland ernsthaft dazu gehört, wird sich schon ganz bald an den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen ablesen lassen."/be/DP/he