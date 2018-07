Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum Reiserecht-Urteil

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Reiserecht-Urteil":

"Das aktuelle Urteil des BGH, das der klagenden Familie die Erstattung der Kosten für selbst und ohne Rücksprache gebuchte Flüge zugesprochen hat, ist kein Freiticket für eigenmächtiges Handeln.



Es ist lediglich die Mahnung an die Veranstalter, in den Reiseunterlagen den Kunden klare Anweisungen mitzugeben, wie diese sich bei Problemen verhalten und an wen sie sich wenden sollen. Solche wichtigen Informationen im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstecken, ist - erfreulicherweise - unzulässig. So mancher Veranstalter wird sicher nun die Struktur seiner Dokumente noch einmal checken.