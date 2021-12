Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum Ende der Ära Merkel

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Ende der Ära Merkel:

"Am Ende ihrer Regierungszeit geht es den meisten Deutschen besser, weil Angela Merkel an der Spitze die richtige Managerin in der Krise war. Zur Wahrheit gehört, dass Kanzlerin aber auch eine Mitschuld daran trägt, dass unsere Zukunft ungewisser ist denn je. Nachhaltige Lösungen zu Fragen der Energieversorgung, zur Digitalisierung, zur Migration, zur Rente und vielem mehr blieben aus. Sie hat viel gemacht, nach vorne hat sie zu selten gedacht. Trotzdem Danke!"/ra/DP/nas