Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Wurst-Wilke

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Wurst-Wilke:

"An Kontrollen hat es bei Wurst-Wilke in den vergangenen Monaten und Jahren nicht gefehlt.



Dafür an der erforderlichen Konsequenz. Die dürfte man vor Ort gescheut haben, weil ein Betrieb wie Wilke in einer strukturschwachen Region für Gewerbesteuern und Arbeitsplätze bürgt. Da aber solche Argumente bei der Produktion von Lebensmitteln keine Rolle spielen dürfen, ist der Schritt der Ministerin, mehr Kompetenzen bei der Lebensmittelkontrolle an sich zu ziehen, einer in die richtige Richtung."/yyzz/DP/he