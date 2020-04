Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Wirtschaft

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Wirtschaft

So furchtbar dieses unverschuldete Unheil über den einzelnen Selbstständigen, Mitarbeiter, Unternehmer, Freischaffenden hereinbricht, die Politik muss das große Ganze beurteilen und dirigieren.



Individuelle Not kann, so grausam das klingt, manchmal nur noch lokal mit sozialer Hilfe abgefedert werden. Ein bisher gemiedenes Thema: Dies ist unabhängig von Corona die erste Rezession seit mehr einem Jahrzehnt. Solche Konjunkturtiefschläge decken schonungslos Managementfehler, Fehlinvestitionen oder falsche Marktbewertung auf. Es gilt also zu unterscheiden, was zu retten und was unrettbar verloren ist./yyzz/DP/zb