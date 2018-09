Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu SPD-Mietenpolitik

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" (Montag) schreibt zur SPD-Mietenpolitik:

"Mit ihren überzogenen Forderungen schwächen die Sozialdemokraten kurz zuvor mit der Union in Berlin gefasste Beschlüsse.



Erst die Rente, jetzt die Mieten. Gerade hat die Bundesregierung eine Mietpreisbremse auf den Weg gebracht, da heißt es dramatisch Mietpreisstopp. Was die SPD beschreibt, betrifft einen Teil der Gesellschaft. Für die Parteien ist allerdings interessant, dass vor allem in den Ballungsräumen Mieten steigen und bezahlbarer Wohnraum knapper wird. Dort leben viele Wähler."/al/DP/men