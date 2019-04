Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu SPD

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu SPD:

"Drei Landtags- und neun Kommunalwahlen sowie die Europawahl könnten die SPD dieses Jahr schwer durcheinanderwirbeln.



Ob es sich dann noch lohnt, den Parteivorsitz und später die Rolle des Herausforderers, vermutlich einer Annegret Kramp-Karrenbauer, einzunehmen, wird sich mancher fragen. In den Kulissen stehen obendrein in Schulz und Sigmar Gabriel weitere runderneuerte Alt-Rivalen. All dies Streben wäre vergebens, wenn sich am Ende eine schwarz-grüne Verbindung auf Bundesebene ergäbe."/zz/DP/he