Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Ryanair und dem Flughafen Hahn

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Ryanair und dem Flughafen Hahn:

"Für den Hahn müssen jetzt kreative und große Lösungen her.



Da ist auch die Politik gefordert. Zur Erinnerung: Das Land Hessen hält immer noch 17,5 Prozent an der Hahn GmbH. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat zwar ihre Mehrheitsanteile an die chinesische HNA-Gruppe verkauft, darf jetzt aber nicht so tun, als ob sie ein Kahlschlag im strukturschwachen Hunsrück nichts anginge. Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann sich wenige Monate vor der Landtagswahl eine Pleite kaum erlauben. Außerdem hat der Hahn in jedem Fall eine Perspektive: Er bleibt neben Leipzig und Köln-Bonn der einzige deutsche Flughafen, der auch nachts angeflogen werden kann. Das bietet wirtschaftliche Chancen. Eine Beteiligung des Bundes darf im Notfall kein Tabuthema sein, an anderen Airports ist es das auch nicht."/ra/DP/he