Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Rüstungsexporten

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Rüstungsexporten:

"U-Boote, Panzer und Maschinengewehre sind nüchtern betrachtet in vielen Fällen ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik, um Bündnispartner und strategisch wichtige Staaten einzubinden.



Die schwarz-rote Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag immerhin die Klausel aufgenommen, dass beispielsweise Lieferungen an alle unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligten Staaten gestoppt werden. Der Bann hat mit Saudi-Arabien den richtigen Staat getroffen. Aber auch das von Waffenlieferungen profitierende Ägypten ist in den Jemen-Konflikt verwickelt. Gleichzeitig nimmt das Land aber im Nahost-Konflikt eine vermittelnde Position ein und ist deshalb wichtig für die Balance in der Region. Ähnlich wachsweich ist die Haltung der Bundesregierung im Fall der Türkei."/yyzz/DP/he