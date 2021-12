Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Omikron/Impfstoff

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Omikron/Impfstoff:

Biontech und Moderna entwickeln Verfahren, mit denen der Impfstoff in vergleichsweise kurzer Zeit an neue Mutationen angepasst werden kann. Das ist die gute Nachricht. Nun wird es darauf ankommen, dass die Zulassungsbehörden nicht als Bremser auftreten, sondern ihre Prüfungen anpassen. Ähnlich wie bei Grippeimpfstoffen sollte kein neues Zulassungsverfahren mit aufwendigen klinischen Studien vorausgesetzt werden. Impfstoff-Varianten, die wie die mRNA-Vakzine auf vergleichbarer technischer Basis funktionieren, müssen in kurzer Zeit verfügbar gemacht werden können. Ansonsten nützt es nichts, dass Biontech einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff in 100 Tagen ausliefern kann./be/DP/mis