Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Nebenverdienst/Rentner

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Nebenverdienst/Rentner:

"Es ist bedenklich, dass viele keine Wahl haben, da sie das Geld im Alter dringend benötigen.



Immerhin die Hälfte der Männer und sogar zwei Drittel der Frauen geben an, arbeiten zu müssen, da die Rente zum täglichen Leben nicht reicht. Das verweist auf ein elementares Problem, das schon während der normalen Erwerbstätigenphase angelegt ist. Vor allem Frauen sind aufgrund der Auszeiten im Beruf während der Kindererziehung benachteiligt. Diesen Rückstand holen sie später nicht mehr auf. Alleinerziehende trifft es besonders. Das Reservoir an potenziellen Nebenverdienern in Rente wird so oder so in Zukunft noch deutlich wachsen. Denn in den nächsten Jahren geht die Generation der Babyboomer in Rente./yyzz/DP/he