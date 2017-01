Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu May und Brexit

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu May und Brexit:

"Nachdem May in großen Tönen den Ausstieg verkündet hat, geht es darum, sich durch die Hintertür die Vorzüge des gemeinsamen Marktes zu sichern, über ein Freihandelsabkommen.



Diese Strategie ist riskant. May setzt darauf, dass die Europäer die Briten mehr brauchen als umgekehrt, und dass die restliche Welt - vor allem die USA - die Briten mehr braucht als die EU. Und sie setzt darauf, dass die Brüsseler Position noch schwächer wird, als sie es derzeit ohnehin schon ist."/DP/he