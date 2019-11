Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Kindeswohlgefährdungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Kindeswohlgefährdungen:

"In Wahrheit bleibt die Familie in aller Regel der beste Ort zum Aufwachsen.



Nicht die unterschiedslose Kindesentziehung weist den Weg zum Kinderschutz, sondern die möglichst engmaschige Vernetzung all derer, die außer den Eltern noch ein Auge auf die Kinder haben: Ärzte, Erzieherinnen und Lehrer, durchaus auch mal der neugierige Nachbar, sie alle müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Schreckenszahl kleiner wird."/al/DP/he