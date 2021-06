Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Impfungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Impfungen:

"Beispiel Israel: Hier sind gut 55 Prozent der Bevölkerung geimpft - und trotzdem macht Delta Probleme.



Weil viele (mit ihren ungeimpften Kindern) ins Ausland gereist sind, Quarantänezeiten im Anschluss nicht eingehalten wurden und Tests bei der Einreise nur lückenhaft durchgeführt worden sind. Das sind in jedem Fall Erkenntnisse, die wir auch in Deutschland mit Blick auf die Sommerferien ernst nehmen sollten. Genau wie die Nachricht, dass die No-Show-Quoten in den Impfzentren sowie Termin-Absagen bei den Hausärzten steigen. Verliert Corona mit den Sommerinzidenzen seinen Schrecken? Es gibt also manche Baustelle, die zu bearbeiten ist, wenn wir entspannt in den Herbst starten wollen - und die sehr viel dringender sind, als immer wieder (und als fiele uns nichts anderes ein) mit Schulschließungen zu drohen."/be/DP/fba