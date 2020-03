Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu EU-Finanzen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu EU-Finanzen:

"Wenn die Ticketpreise schneller steigen als Spritkosten, ist es nicht verwunderlich, dass niemand den Wagen stehen lässt.



Autofahren in den Innenstädten muss unbequemer werden. Klar ist aber auch: In ländlichen Regionen bleibt das Auto unverzichtbar. Deshalb kommt es darauf an, ein effizientes öffentliches Verkehrsnetz mit dem Pendlerverkehr an städtischen Nahtstellen intelligent zu verbinden. Es ist überfällig, dass die EU die Vergabe der Projektgelder an die Verabschiedung einer fundierten Strategie für urbane Mobilität knüpfen will."/al/DP/fba