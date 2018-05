Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bundeswehr

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Bundeswehr:

"Eine Armee verkommt zur Lachnummer.



In Syrien konnten Tornados der Luftwaffe wegen Spiegelungen im Cockpit nachts nicht abheben, bei einem Manöver in Norwegen 2015 ersetzten deutsche Soldaten das fehlende Kanonenrohr ihres Schützenpanzers mit einem Besenstiel. Was sagt die Verteidigungsministerin? Schwadroniert ständig von mehr militärischem Engagement Deutschlands in der Welt und ignoriert dabei eisern, dass sie längst als Dame ohne Unterleib dasteht. Mit aktuell 15 internationalen Einsätzen operiert die Bundeswehr bereits hart an ihrer Belastungsgrenze. Ursula von der Leyen trägt seit mittlerweile fünf Jahren politische Verantwortung für die Truppe. Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr, um den Beweis anzutreten, dass die von ihr angestoßenen Reformen Wirkung zeigen."/zz/DP/he