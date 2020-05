Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bahn

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Bahn

Die Verkehrswende war, ist und bleibt ein unverzichtbares Standbein des Klimaschutzes.



Deshalb ergibt es keinen Sinn, die Investitionen in das Streckennetz und die Digitalisierung der Dienstleistungen einzudampfen. Wer Milliarden von Steuergeld in die Luftfahrt pumpen will, darf beim Bahnverkehr nicht auf die Bremse treten. Das Ziel der Verdopplung der Fahrgastzahlen bis zum Jahr 2030 war allerdings schon vor der Corona-Pandemie unrealistisch, da vorher die Infrastruktur zusammengebrochen wäre./yyzz/DP/zb