Pressestimme: 'Wetzlarer Neue Zeitung' zu Terror/London

WETZLAR (dpa-AFX) - "Wetzlarer Neue Zeitung" zu Terror/London:

Unser Leben weiterleben - am besten genau wie bisher: Das nimmt dem Terror die Macht über uns, die er so gerne hätte.



Die eiskalten Strategen hinter den Attacken wollen demokratische Staaten ins Straucheln bringen. Das Erstarken rechtsradikaler Kräfte in Europa, die Terroristen und Flüchtlinge in einen Topf werfen, zeigt, wie schnell dieses Kalkül aufgehen kann. Das zu erkennen und aktiv dagegen zu arbeiten, ist die Pflicht eines jeden Demokraten. (.) Dem Terror die Macht über uns zu nehmen, reicht aber nicht aus. Die Demokraten sollten sich überlegen, ob Milde gegenüber Straftätern und speziell gegenüber Dschihadisten - auch potenziellen - noch zeitgemäß ist./yyzz/DP/das