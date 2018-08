Pressestimme: 'Wetzlarer Neue Zeitung' zu Facebook

WETZLAR (dpa-AFX) - "Wetzlarer Neue Zeitung" zu Facebook:

"Im vergangenen Jahr ließen in den Vereinigten Staaten 2,8 Millionen Facebook-Nutzer unter 25 Jahren ihren Account löschen.



Das mag ein Tropfen auf den heißen Stein sein bei 2,34 Milliarden Usern weltweit, aber der tut weh. Wenn einem sozialen Netzwerk die Jugend davonrennt, verkürzt das seine Lebenserwartung. Und auch Riesen sind nicht unsterblich. Die aktuellen Vorwürfe dürften diese Entwicklung noch beschleunigen: Das Unternehmen - ohnehin im Fokus der Justiz - soll in Verhandlungen mit großen Geldinstituten stehen und dabei seine eigene Währung ins Spiel gebracht haben: Daten und Kaufverhalten der Nutzer. Bringt all das Facebook dazu, sein Geschäftsmodell zu überdenken? Oder zumindest transparent und überzeugend zu reagieren?"/be/DP/he