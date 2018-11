Pressestimme: 'Westfalenblatt' zu Laschet

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Westfalenblatt" zu Laschet":

"Als Chef des mächtigen NRW-Landesverbandes hat Armin Laschet mit Blick auf die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden gewaltigen Einfluss.



Ihm kommt die Rolle des Königmachers zu. Aber was heißt das schon, wenn man selbst Kaiser werden könnte. Doch Laschet steckt in der Zwickmühle: "Nur" für den Posten des Parteivorsitzenden will er sein Amt als Ministerpräsident nicht aufgeben. Zugleich kann er es sich aber auch kaum erlauben, nicht zu kandidieren. Denn wenn es weiter stimmt, dass der CDU-Vorsitzende qua Amt das Vorgriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur hat, dann verbietet sich jetzt jedes Zaudern. Andernfalls dürfte Laschet für lange Zeit in die Rolle des Zuschauers gedrängt werden. Noch dazu könnten erst das Konrad-Adenauer-Haus sowie früher oder später auch das Kanzleramt ausgerechnet in die Hand eines anderen NRW-Politikers fallen./al/DP/he