Pressestimme: 'Westfalenblatt' zu Kevin Kühnerts Sozialismus-Ideen

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Westfalenblatt" zu Kevin Kühnerts Sozialismus-Ideen:

"Kevin Kühnert macht die SPD lächerlich.



Große Firmen kollektivieren, private Immobiliengeschäfte verbieten - geht es nach Kevin Kühnert, so dürfte die DDR lieber heute als morgen wieder auferstehen. Zudem diskreditieren seine Gedankenspiele die in Sachen Wohnungsbau wahrlich mehr als berechtigte Kritik am Versagen der öffentlichen Hand. Prompt lässt sich CSU-Politiker Andreas Scheuer kraftmeierisch über den Juso-Chef aus. Dabei wäre es viel besser, Scheuer würde seinen auch für Bauen und Wohnen zuständigen Parteikollegen und Bundesinnenminister Horst Seehofer dazu bringen, im Verbund mit den Innenministern der Länder einen Kurswechsel beim sozialen Wohnungsbau anzustoßen. So jedoch wird nur wieder auf der Welle der Empörung geritten, während die Wohnungsnot wächst und wächst. Auch das ist ein Grund, warum sich so viele Menschen von der Politik abwenden."/yyzz/DP/he