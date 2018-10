Pressestimme: 'Westfalen-Blatt' zur Bayern-Wahl

BIELEFELD (dpa-AFX) - 'Westfalen-Blatt' zur Bayern-Wahl

Herber Absturz der CSU, Pulverisierung der SPD: Die so genannten Volksparteien erleben in Bayern ei­nen dramatischen Wahlabend.



Es ist nicht weniger als eine Zeitenwende im Freistaat, die der Großen Koalition in Berlin nun noch unruhigere Zeiten beschert. Deutschland steht vor einem politisch heißen Herbst, und die Fortsetzung dürfte spätestens in 14 Tagen bei der Landtagswahl in Hessen folgen. Wenn die SPD nicht schon vorher die Nerven verliert und die Bundesregierung verlässt. Die Partei ist mittlerweile in weiten Teilen der Republik so siech, dass Kurzschlussreaktionen nicht ausgeschlossen werden können. Parteichefin Andrea Nahles hat bis dato nichts Zählbares zur Erneuerung der deutschen Sozialdemokratie beitragen können. Die Flucht aus der Großen Koalition könnte da manchem als letzter Ausweg erscheinen./be/DP/zb