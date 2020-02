Pressestimme: 'Westfalen-Blatt' zu CDU

BIELEFELD (dpa-AFX) - 'Westfalen-Blatt' zu CDU

Es ist ein vergiftetes Lob: Armin Laschet stehe für "Kontinuität", sagt Frie­drich Merz.



Das klingt nett und ist doch alles andere als nett gemeint, denn der 64-Jährige preist sich selbst mit Begriffen wie "Aufbruch" und "Erneuerung". Was nur zeigt: Der Machtkampf in der CDU ist eröffnet und dürfte bis zum Sonderparteitag am 25. April mit durchaus harten Bandagen geführt werden. Der erste kleine Punktsieg ging dabei an Laschet. Er kam Merz mit seinem Auftritt vor der Bundespressekonferenz nicht nur zeitlich zuvor, sondern hatte auch noch Jens Spahn an seiner Seite. So stellte der NRW-Ministerpräsident gleich das in den Mittelpunkt, was er in den Mittelpunkt gestellt wissen will: Teamfähigkeit und den Willen zur Integration - und zwar in der eigenen Partei, in der Union mit der Schwesterpartei CSU wie auch in der Gesellschaft. Ein Talent, mit dem Merz nur bedingt dienen kann und will. Merz will anführen. Und zwar allein./be/DP/zb