Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zur Schweden-Wahl

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zur Schweden-Wahl:

"Trotz schwerer Turbulenzen hat Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven das Schiff seiner Sozialdemokraten gerade noch so ans rettende Ufer gesteuert.



Den Untergang konnte er allerdings nur mit vollmundigen Versprechen in der Sozialpolitik verhindern. Denn der Gegenwind, der in den letzten Monaten mit den Schwedendemokraten (SD) zum Sturm wurde, war heftig. Und er ist noch längst nicht überstanden: Schon die Regierungsbildung könnte ihn aufgrund der komplizierten Wahlergebnisse erneut entfachen."