Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zum Literaturnobelpreis

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zum Literaturnobelpreis:

"Für deutschsprachige Leser ist natürlich die Personalie Peter Handke bedeutsam - von dem es in der Wahrnehmung zwei kontrastierende Versionen gibt.



Da ist einerseits die schon verhasste öffentliche Figur: ein Mann, der in Interviews gern austeilt und der mit seinem Eintreten für Serbien Widerspruch provozierte. Da ist aber auch ein Schriftsteller, der es schafft, in seiner Prosa Welt durchscheinen zu lassen und dadurch bei seinen Lesern Empfindungsstärke für die Schönheit von Natur und Kreatur zu erzeugen. Er hat den Preis verdient."