Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Trumps Gipfel-Absage

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälische Nachrichten" über das abgesagte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un:

"Seit Nordkorea den Tonfall wieder verschärft hat, ist Trump schwer ins Grübeln gekommen, ob er am Ende als Verlierer dastehen könnte.



Also lässt er die Sache platzen wie einen x-beliebigen Deal, der nicht den erhofften Gewinn verheißt. Hat er sich zu schnell auf ein direktes Gespräch mit Kim eingelassen? Diese Kritik wird an Trump abprallen. Er produziert stattdessen einmal mehr einen brandgefährlichen Zickzackkurs, dessen Folgen unabsehbar sind. Das kommt dabei heraus, wenn Weltpolitik nicht mit Weitsicht, sondern mit unverantwortlicher Sprunghaftigkeit im Twitter-Takt gestaltet wird."/zz/DP/tos