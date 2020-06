Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Tönnies

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die 'Westfälischen Nachrichten' zu Tönnies:

"So nachvollziehbar die Verärgerung im Krisenstab des Kreises Gütersloh über das unkooperative Verhalten des Tönnies-Managements bei der Herausgabe der Mitarbeiteradressen ist, so deutlich macht dieses Beispiel wieder: Es muss endlich Schluss sein damit, Verantwortung auf Subunternehmen abwälzen zu können.



Das geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie muss kommen - jetzt. Denn die Zeche zahlen die, die am wenigsten für diese skandalösen Zustände können: die Leiharbeiter und die Menschen in der Region, die mit massiven Einschränkungen leben müssen."/yyzz/DP/fba