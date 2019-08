Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Söder

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Söder:

"Der 52-Jährige wird bei jedem seiner Öko-Vorstöße, die selbst die treueste CSU-Klientel zu irritieren geeignet sind, die strategische Dimension von Politik und Macht im Auge haben: Deutungshoheit und Gestaltungsmacht.



Söder will den Grünen bei deren Kernthema nicht allein das Feld überlassen und schließt mit seinem umweltpolitischen Ideen-Feuerwerk die gefährliche Lücke, die eine führungsschwache und ideenlose CDU hier lässt. Söder hat sich auf den Weg gemacht - vom parteipolitischen Krawallbruder zum ernst zu nehmenden Verantwortungsethiker. Gut so - aber noch lange kein Grund, das Kanzleramt in seinen Radius zu hieven."/al/DP/he