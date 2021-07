Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Olympia

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Olympia:

"Das Verbindende, Fröhliche, Enthusiastische, Atmosphärische und bestenfalls Weltumspannende - also fast alles, was Olympia ausmacht - wird diesmal fehlen.



Das größte Sportfest der Welt lädt sein Publikum aus. Aus den Festspielen werden Trauerspiele, werden TV-Spiele. Von dem "Erfolg Olympias", wie ihn Befürworter in Japan erwarten, ist so wenig übrig geblieben: Hauptsache, das Sportfest wird nicht zu einem pandemischen Superspreader."/yyzz/DP/he