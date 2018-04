Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Merkel/Trump

MÜNSTER (dpa-AFX) - 'Westfälische Nachrichten' zu Merkel/Trump

Angela Merkels Reise nach Washington ist im besten Falle ein Arbeitsbesuch.



Vor allem aber wird das Treffen mit Donald Trump nicht vergnügungssteuerpflichtig sein. Die Handelspolitik wird zur schweren Belastungsprüfung für das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland/Europa. Bei Strafzöllen hört der Spaß auf - es geht um Bares. Die deutsche Industrie hofft auf Zugeständnisse des US-Präsidenten. Doch gemessen an der herzlichen, aber barschen Absage, die Trump in der Iran-Frage dem französischen Präsidenten erteilte, bekommt Pessimismus Konjunktur. Keine Zweifel an den pragmatischen Argumentationskünsten der Kanzlerin, aber an Donald Trump könnte sie sich die Zähne ausbeißen. Angela Merkel hat in Washington einen ganz schweren Stand./yyzz/DP/zb