Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Kita/Personalnot

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Kita/Personalnot:

"Die Versprechen klingen verlockend: Ein zweites beitragsfreies Kitajahr soll alle Familien entlasten.



Flexiblere Öffnungszeiten sollen den Arbeitsalltag vieler Berufstätiger erleichtern. Doch die Realität in den meisten Kindergärten ist ungleich härter: Fast überall fehlt Personal, bleiben Stellen unbesetzt. Wenn in NRW nur vier Prozent der Kitaleiter ohne Fachkräfte-Stress arbeiten können, offenbart dies für Landesregierung, Landtag, Kommunen und Träger eine riesige Baustelle. Höchste Zeit, dass alle Beteiligten sich dieser Aufgabe stellen, statt sie wieder in die Zukunft zu verschieben. Dann, so die Prognosen, wird es noch schlimmer."