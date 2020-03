Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Corona/Schulen

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Corona/Schulen:

"Die Wissenschaft ist unsicher, die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern sind es ebenfalls: Die Entscheidung darüber, ob Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden müssen, um die Infektionsketten zu verzögern, bleibt offenbar in kommunaler Hand.



Dies als föderalistische Schwäche unseres Systems auszulegen, geht aber an der Sache vorbei. Es geht in Wirklichkeit darum, positive Effekte (ein Verzögern der Infektionskette und damit Schutz vor allem Älterer oder Kranker) gegenüber der Arbeitsfähigkeit wichtiger Einrichtungen abzuwägen."/yyzz/DP/nas