Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Corona/Konjunktur

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Corona/Konjunktur:

"Wächst sich die Corona-Krise zur Konjunktur-Krise aus? Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiker in der großen Koalition haben längst in ihren Medikamentenschränken geeignete Medizin gefunden - Liquiditätshilfen und erleichterte Kurzarbeit für in Bedrängnis geratene Firmen versprechen kurzfristige Stabilitätssicherung.



Ein Konjunkturpaket? Könnte notwendig werden, wirkt aber viel schwerfälliger und später. Die Diskussion um das Vorziehen der Soli-Abschaffung für weite Bevölkerungskreise bekommt von interessierter Stelle nun auch den Corona-Stempel verpasst; das klingt ein wenig nach Aktionismus, denn die Wirtschaft leidet aktuell gerade nicht unter flauer Inlands-Kauflust. Schaden aber kann die Steuersenkung, wenn sie denn gegenfinanzierbar ist, sicher nicht."