Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu CSU

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu CSU:

"Diese Geschlossenheits-Appelle und -Beschwörungen eine Woche vor der Freistaats-Wahl sind bayerisches Polit-Palaver.



Eine Farce. Denn in der CSU liegen die Nerven blank; aus ihrem demoskopischen Sinkflug droht ein dramatischer Absturz zu werden. Markus Söder stolpert mit Kreuz-Erlass und Berlin-Bashing mehr schlecht als recht durch sein neues Ministerpräsidenten-Amt. Dass er nun bereits vor der Wahl das Scherbengericht eröffnet, zeigt, wie sehr ihm Folklore liegt und Professionalität abgeht. Peinlich. Zerschnittene Tischtücher, persönliche Unausstehlichkeiten und Ränkespiele um die Macht haben in der CSU-Anhängerschaft ihre Spuren hinterlassen. Und ganz besonders auch Horst Seehofer, der mit nur bescheidener Leistungsbilanz, dafür aber konstant im Zentrum aller Berliner Turbulenzen steht. Sollte Söder ihn mit "Berlin" meinen - er hätte sogar recht. Klammert sich Seehofer weiter an seine Ämter, stehen München und Berlin ab Sonntag chaotische Wochen ins Haus."