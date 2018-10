Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu CDU

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu CDU:

"Noch ist Merkel nicht weg.



Und der liberale Flügel der CDU auch nicht. An Annegret Kramp-Karrenbauer - bereits als Merkel-Klon verspottet - werden die Konservativen so leicht nicht vorbeikommen. Und was geschieht, wenn Merz (Parteichef) auf Merkel (Kanzlerin) trifft? Spannung oder gar Chaos? Der konservative steht gegen den liberalen Flügel. Die CDU wird nach einem Brückenbauer suchen müssen, der beide Seiten aushält und zusammenführen kann. Genau: Da gibt es noch einen Nordrhein-Westfalen: Armin Laschet. Er sollte sich nur nicht zu spät melden?"/DP/he