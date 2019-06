Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur CDU-Chefin und der AfD

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur CDU-Chefin und der AfD:

"Die Europawahl hat gezeigt, dass es vor allem Umweltthemen sind, die CDU und CSU verschlafen haben.



Mehr als eine Million Wähler hat die Union an die Grünen verloren. Die CDU wird sie nicht zurückgewinnen können, indem sie mit der AfD flirtet. Im Gegenteil: So verprellt sie jene konservativen Wähler, denen nichts gelegen ist an Rassismus und Nationalismus."