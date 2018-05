Pressestimme: 'Weser Kurier' zur Bremer Bamf-Affäre

BREMEN (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum italienischen Regierungschef:

"Wer so in die Enge getrieben wird, sucht nach einem Befreiungsschlag.



Am Mittwoch kam er. Seehofer schließt quasi die Bremer Bamf-Außenstelle, denn nichts anderes ist ja das Verbot, bis auf Weiteres über das Asyl von Flüchtlingen zu entscheiden. Für so viel Härte bekommt der Innenminister viel öffentlichen - und zu erwartenden - Applaus. Motto: Endlich greift er durch. Aber der Vorgang zeugt von Aktionismus. Denn während zehn andere Außenstellen, die mittlerweile auch im Brennpunkt stehen, weiter arbeiten dürfen, wird die Bremer Außenstelle unter Generalverdacht gestellt. Opfer in dieser Affäre sind viele Asylsuchende, deren Verfahren in Bremen jetzt nicht mehr bearbeitet werden. Und die sehr lange auf eine Entscheidung für ihr weiteres Leben warten müssen."/be/DP/he