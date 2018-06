Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Nitrat-Urteil

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" (Bremen) zum Nitrat-Urteil

Trinkwasserversorger warnen nicht erst seit gestern davor, dass Nitrat nur mit viel Aufwand aus dem Grundwasser gefiltert werden kann.



Deshalb mischen sie schon heute belastetes mit unbelastetem Wasser, um den Grenzwert einzuhalten, und bohren immer tiefere Brunnen in Schichten, in die das Nitrat noch nicht durchgesickert ist. Damit aber wird das Problem nicht behoben, sondern nur verschoben. Die neue Düngeverordnung ist nicht genug, um das Nitratproblem in Deutschland nachhaltig zu lösen. Am Ende geht es wohl nur über die Reduktion der Tierzahlen. Denn weniger Tiere bedeuten weniger Gülle./yyzz/DP/mis