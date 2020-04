Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die Werften-Kooperation

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über die Werften-Kooperation:

"Die Kieler German Naval Yards klagen gegen die Entscheidung des Verteidigungsministeriums zugunsten eines niederländisch-deutschen Konsortiums.



Über die Klage vom 13. März soll nach Wettbewerbsrecht binnen fünf Wochen entschieden werden. Ist es da ein Zufall, dass gerade jetzt intensive Gespräche der drei großen deutschen Marine-Werften bekannt werden? Offenbar gibt es politischen Druck, denn der Rechtsstreit verzögert die parlamentarische Befassung mit dem Mega-Projekt. Die Bremer Lürssen-Werft, Ko-Siegerin in der ersten Runde, will natürlich an Bord bleiben - und sei es künftig im Bündnis mit den deutschen Mitbewerbern."/al/DP/he