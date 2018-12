Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Weihnachten

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Weihnachten:

"Europa muss weiter am Ball bleiben.



Konflikte zwischen religiösen und ethnischen Gruppen entwickeln sich meist dort, wo die Weltöffentlichkeit nicht hinschaut. Nur dort, wo Menschen merken, dass ihr Schicksal dem Rest der Welt nichbremen (dpa-AFX) - "Weser-Kurier' zu Weihnachtent egal ist, entwickelt sich Hoffnung. Deswegen ist es gut und richtig, gerade an Weihnachten auch einmal an alle die zu denken, denen es schlechter geht als uns hierzulande - und sei es nur durch den einen Euro im Körbchen für die Kollekte nach dem Weihnachtsgottesdienst."/yyzz/DP/he